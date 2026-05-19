Грег Руседски: не думаю, что Алькарас успеет вернуться к Уимблдону в этом году

Бывшая четвёртая ракетка мира из Великобритании Грег Руседски высказался о возможности выступления второй ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса на Уимблдоне-2026. Он отметил, что испанец будет бережнее относиться к своему здоровью из-за травмы запястья. Также Руседски вспомнил подобную проблему у аргентинца Хуан-Мартина дель Потро.

«Не думаю, что Алькарас успеет вернуться к Уимблдону в этом году. Мне кажется, именно на этот турнир сейчас нацелен Джокович. Именно там он хочет выйти на свой максимальный уровень. Мы потеряли великого игрока [Хуан-Мартина дель Потро] на долгие годы, поэтому Алькарас не вернётся, пока не будет полностью готов»», — приводит слова Руседски Punto de Break.

Уимблдон-2026 пройдёт с 29 июня по 12 июля. Алькарас пока не подтвердил своё участие на этом турнире.

