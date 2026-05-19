Эмма Радукану не справилась с Диан Парри в первом круге турнира в Страсбурге
Чемпионка US Open — 2021 Эмма Радукану проиграла французской теннисистке 94-й ракетке мира Диан Парри в матче первого круга турнира WTA-500 в Страсбурге. Представительница Великобритании 37-я строчка рейтинга уступила со счётом 4:6, 6:7 (4:7).
Страсбург. 1-й круг
19 мая 2026, вторник. 11:40 МСК
94
Диан Парри
2 : 0
|7 7
|6 4
37
Эмма Радукану
Матч длился 2 часа 22 минуты. Радукану за это время удалось выполнить пять эйсов и реализовать четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. Она также допустила девять двойных ошибок. Парри сумела реализовать 5 брейк-пойнтов из 21 и выполнить три подачи на вылет. На её счету одна двойная ошибка.
Во втором круге соревнований в Страсбурге Диан Парри сыграет с победительницей матча Чжан Шуай (Китай) — Кристина Букша (Испания).
