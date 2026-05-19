Грег Руседски предположил, в каком состоянии будет Новак Джокович на Уимблдоне-2026

Бывшая четвёртая ракетка мира из Великобритании Грег Руседски поделился своим мнением относительно шансов 24-кратного победителя ТБШ Новака Джоковича на Уимблдоне-2026. Он отметил, что серб может добиться успеха на соревнованиях в Лондоне.

«Именно к этому турниру Новак захочет подойти максимально здоровым. Он постарается набрать форму через «Ролан Гаррос», возможно, сыграет несколько турниров на траве, а затем выйдет на пик к Уимблдону. Никогда не стоит недооценивать Джоковича. Если он здоров и находится в оптимальной форме, он способен обыграть кого угодно. Он всё ещё настолько хорош. Но создаётся ощущение, что в ближайшие недели нас ждут очень важные события», — приводит слова Руседски Punto de Break.

Уимблдон-2026 пройдёт с 29 июня по 12 июля. Новак Джокович побеждал в Лондоне семь раз (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 и 2022).