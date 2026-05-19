Арина Соболенко: украинцы и белорусы были как братья, а теперь между нами огромная стена

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась своим мнением относительно отказа от рукопожатий после матчей со стороны украинских спортсменов. Она также выразила надежду на скорое разрешение конфликта между Россией и Украиной.
«Я уважаю отказ от рукопожатий. Понимаю, что это не личное. Они таким образом посылают сигнал. Но было очень тяжело из-за количества ненависти, которое я получала от людей в туре. Один тренер вообще набросился на меня, будто это я бросаю бомбы.
Очевидно же, что я хочу мира для всех. Я не хочу, чтобы это происходило. Люди должны сесть за стол переговоров и разобраться со всем этим. Но я также считаю, что спорт — место, где люди должны объединяться, а не воевать друг с другом, словно у нас собственная война. Украинцы и белорусы столько лет были как братья и сёстры. Мы одинаковые. Мы тесно связаны друг с другом. А теперь между нами огромная стена, и я не знаю, исчезнет ли она когда-нибудь», — приводит слова Соболенко Vogue.
Украинские теннисистки с 2022 года отказываются пожимать руку соперницам из России и Беларуси.