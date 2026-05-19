«Плачу так, будто потеряла его только вчера». Арина Соболенко — о смерти своего отца

Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, как живёт после смерти своего отца. Сергей Соболенко скончался от менингита в 2019 году. Спортсменка тогда была на сборах в Минске. Она отметила, что скорая помощь не сразу забрала её отца.

«Я уже говорила: «Да я сама его донесу до больницы, если скорая его не забирает». На третий день его всё-таки увезли, но было уже поздно.

Люди говорят, что время лечит. Но иногда сейчас мне даже тяжелее, потому что я понимаю, как бы папа радовался моим успехам. Мой жених иногда находит меня вечером плачущей в кровати, потому что я смотрю рилсы, а там что-то про отцов или старые времена. Самые тяжёлые для меня видео — когда показывают реакцию семьи на победу ребёнка-спортсмена. И я начинаю представлять, как бы реагировал мой папа. Я плачу так, будто потеряла его только вчера.

В туре так много отцов, и, когда я вижу хорошие отношения между дочерью и папой, вижу гордого отца, я думаю: «Девочка, просто наслаждайся этим, потому что ты никогда не знаешь, что будет дальше. Тебе очень повезло», — приводит слова Соболенко Vogue.