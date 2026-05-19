Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Жайме Фария — Григор Димитров, результат матча 19 мая 2026, счет 0:2, первый круг квалификации Ролан Гаррос 2026

Григор Димитров проиграл Жайме Фарии в первом круге квалификации «Ролан Гаррос» — 2026
Григор Димитров
Комментарии

Болгарский теннисист бывшая третья ракетка мира Григор Димитров потерпел поражение на старте квалификации «Ролан Гаррос» — 2026. Со счётом 6:3, 5:7, 6:7 (6:10) он уступил представителю Португалии Жайме Фарии (117-я строчка рейтинга). Отметим, болгарин впервые с 2011 года сыграл в квалификации ТБШ.

Матч длился 2 часа 48 минут. Димитрову удалось реализовать 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных и выполнить семь подач навылет. Он также допустил семь двойных ошибок. Фария допустил шесть двойных ошибок, выполнил восемь эйсов и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12.

В следующем круге квалификационной стадии Открытого чемпионата Франции Жайме Фария сразится с Колтоном Смитом (США).

Материалы по теме
Видео
Кори Гауфф приехала на «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android