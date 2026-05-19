Григор Димитров проиграл Жайме Фарии в первом круге квалификации «Ролан Гаррос» — 2026

Болгарский теннисист бывшая третья ракетка мира Григор Димитров потерпел поражение на старте квалификации «Ролан Гаррос» — 2026. Со счётом 6:3, 5:7, 6:7 (6:10) он уступил представителю Португалии Жайме Фарии (117-я строчка рейтинга). Отметим, болгарин впервые с 2011 года сыграл в квалификации ТБШ.

Матч длился 2 часа 48 минут. Димитрову удалось реализовать 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных и выполнить семь подач навылет. Он также допустил семь двойных ошибок. Фария допустил шесть двойных ошибок, выполнил восемь эйсов и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12.

В следующем круге квалификационной стадии Открытого чемпионата Франции Жайме Фария сразится с Колтоном Смитом (США).