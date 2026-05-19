Дарья Касаткина уверенно прошла в 1/4 финала Страсбурга, отдав Стирнс четыре гейма
Австралийская теннисистка 62-я ракетка мира Дарья Касаткина переиграла соперницу из США 92-ю строчку рейтинга Питон Стирнс в матче второго круга турнира WTA-500 в Страсбурге (Франция). Счёт — 6:1, 6:3 в пользу экс-россиянки.
Страсбург. 2-й круг
19 мая 2026, вторник. 14:20 МСК
62
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Теннисистки провели на корте 1 час 1 минуту. За это время Стирнс выполнила один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти. Касаткина реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных, допустила две двойные ошибки и выполнила три подачи навылет.
В четвертьфинале турнира в Страсбурге Дарья Касаткина сыграет с победительницей матча Клара Таусон (Дания) — Жаклин Кристиан (Румыния).
