Александрова не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Страсбурге, проиграв Энн Ли
Российская теннисистка 14-я ракетка мира Екатерина Александрова потерпела поражение в матче второго круга турнира WTA-500 в Страсбурге, Франция. Со счётом 6:4, 4:6, 3:6 она уступила представительнице США Энн Ли (30-й номер рейтинга).
Страсбург. 2-й круг
19 мая 2026, вторник. 14:20 МСК
Энн Ли
Екатерина Александрова
Встреча продолжалась 1 час 57 минут. Александрова выполнила три эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. Ли реализовала 4 брейк-пойнта из 13 заработанных, допустила одну двойную ошибку и выполнила 10 подач навылет.
В 1/4 финала грунтовых соревнований Энн Ли выйдет на корт против победительницы матча Мари Боузкова (Чехия) — Александра Олейникова (Украина).
