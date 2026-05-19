Энн Ли — Екатерина Александрова, результат матча 19 мая 2026, счет 2:1, первый круг турнира в Страсбурге

Александрова не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Страсбурге, проиграв Энн Ли
Екатерина Александрова
Комментарии

Российская теннисистка 14-я ракетка мира Екатерина Александрова потерпела поражение в матче второго круга турнира WTA-500 в Страсбурге, Франция. Со счётом 6:4, 4:6, 3:6 она уступила представительнице США Энн Ли (30-й номер рейтинга).

Страсбург. 2-й круг
19 мая 2026, вторник. 14:20 МСК
Энн Ли
30
США
Энн Ли
Э. Ли
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		4 3
         
Екатерина Александрова
14
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Встреча продолжалась 1 час 57 минут. Александрова выполнила три эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. Ли реализовала 4 брейк-пойнта из 13 заработанных, допустила одну двойную ошибку и выполнила 10 подач навылет.

В 1/4 финала грунтовых соревнований Энн Ли выйдет на корт против победительницы матча Мари Боузкова (Чехия) — Александра Олейникова (Украина).

Календарь турнира в Страсбурге
Сетка турнира в Страсбурге
