Феликс Оже-Альяссим — Вит Коприва, результат матча 19 мая 2026, счет 2:0, первый круг турнира в Гамбурге

Феликс Оже-Альяссим пробился во второй круг турнира ATP-500 в Гамбурге
Феликс Оже-Альяссим
Комментарии

Канадский теннисист, пятая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим обыграл представителя Чехии Вита Коприву (63-й номер рейтинга) на старте турнира категории ATP-500 в Гамбурге, Германия. Счёт — 7:5, 6:1.

Гамбург (м). 1-й круг
19 мая 2026, вторник. 15:05 МСК
Феликс Оже-Альяссим
5
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Вит Коприва
63
Чехия
Вит Коприва
В. Коприва

Спортсмены провели на корте 1 час 24 минуты. За это время Оже-Альяссим выполнил восемь эйсов и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных, а также допустил одну двойную ошибку. Коприва допустил две двойные ошибки, выполнил одну подачу навылет и не смог реализовать три брейк-пойнта.

Далее канадцу Феликсу Оже-Альяссиму предстоит сыграть с лаки-лузером из США Алексом Ковачевичем (94-я ракетка мира).

Календарь турнира в Гамбурге
Сетка турнира в Гамбурге
