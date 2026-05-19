Феликс Оже-Альяссим пробился во второй круг турнира ATP-500 в Гамбурге
Канадский теннисист, пятая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим обыграл представителя Чехии Вита Коприву (63-й номер рейтинга) на старте турнира категории ATP-500 в Гамбурге, Германия. Счёт — 7:5, 6:1.
Гамбург (м). 1-й круг
19 мая 2026, вторник. 15:05 МСК
5
Феликс Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
63
Вит Коприва
Спортсмены провели на корте 1 час 24 минуты. За это время Оже-Альяссим выполнил восемь эйсов и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных, а также допустил одну двойную ошибку. Коприва допустил две двойные ошибки, выполнил одну подачу навылет и не смог реализовать три брейк-пойнта.
Далее канадцу Феликсу Оже-Альяссиму предстоит сыграть с лаки-лузером из США Алексом Ковачевичем (94-я ракетка мира).
Комментарии
