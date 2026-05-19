Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас не сыграет на Уимблдоне-2026

Карлос Алькарас не сыграет на Уимблдоне-2026
Комментарии

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас сообщил, что пропустит Уимблдон-2026.

«Моё восстановление идёт хорошо, мне значительно лучше, но, к сожалению, я всё ещё не готов соревноваться, поэтому вынужден сняться с травяного цикла на турнирах Queen’s Club и Уимблдоне. Эти два турнира для меня по-настоящему особенные, и я буду очень по ним скучать. Мы продолжим работать, чтобы вернуться как можно скорее!» — написал Алькарас в социальных сетях.

Напомним, Алькарас является прошлогодним финалистом Уимблдона. В финале он уступил итальянцу Яннику Синнеру. В текущем сезоне Алькарас получил травму запястья на турнире в Барселоне. Из-за неё испанец отказался от участия в дальнейших соревнованиях, в том числе «Ролан Гаррос» — 2026.

Материалы по теме
Грег Руседски: не думаю, что Алькарас успеет вернуться к Уимблдону в этом году
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android