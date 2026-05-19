Карлос Алькарас не сыграет на Уимблдоне-2026

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас сообщил, что пропустит Уимблдон-2026.

«Моё восстановление идёт хорошо, мне значительно лучше, но, к сожалению, я всё ещё не готов соревноваться, поэтому вынужден сняться с травяного цикла на турнирах Queen’s Club и Уимблдоне. Эти два турнира для меня по-настоящему особенные, и я буду очень по ним скучать. Мы продолжим работать, чтобы вернуться как можно скорее!» — написал Алькарас в социальных сетях.

Напомним, Алькарас является прошлогодним финалистом Уимблдона. В финале он уступил итальянцу Яннику Синнеру. В текущем сезоне Алькарас получил травму запястья на турнире в Барселоне. Из-за неё испанец отказался от участия в дальнейших соревнованиях, в том числе «Ролан Гаррос» — 2026.