Каспер Рууд вышел во второй круг турнира ATP-250 в Женеве

17-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Женеве, Швейцария. На старте соревнований он обыграл американца Дженсона Бруксби (60-й в рейтинге) со счётом 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. В её рамках Рууд три раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Бруксби один эйс, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований в Женеве Рууд поспорит с победителем матча Адриан Маннарино (Франция) — Рафаэль Коллиньон (Бельгия).