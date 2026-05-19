Дженсон Бруксби — Каспер Рууд: результат матча 19 мая, счёт 0:2, 1-й круг турнира в Женеве

Каспер Рууд вышел во второй круг турнира ATP-250 в Женеве
17-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Женеве, Швейцария. На старте соревнований он обыграл американца Дженсона Бруксби (60-й в рейтинге) со счётом 6:3, 7:5.

Женева. 1-й круг
19 мая 2026, вторник. 16:35 МСК
Дженсон Бруксби
60
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Каспер Рууд
17
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. В её рамках Рууд три раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Бруксби один эйс, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований в Женеве Рууд поспорит с победителем матча Адриан Маннарино (Франция) — Рафаэль Коллиньон (Бельгия).

Календарь турнира в Женеве
Сетка турнира в Женеве
