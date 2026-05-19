Карен Хачанов вышел во второй круг турнира ATP-500 в Гамбурге
15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Гамбурге, Германия. На старте соревнований он обыграл француза Юго Гастона (120-й в рейтинге) со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4).
Гамбург (м). 1-й круг
19 мая 2026, вторник. 16:25 МСК
Встреча продолжалась 2 часа 38 минут. В её рамках Хачанов шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Гастона семь эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
За выход в четвертьфинал соревнований в Гамбурге Хачанов сыграет с победителем матча Юстин Энгель (Германия) — Уго Умбер (Франция).
