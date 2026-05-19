Главная Теннис Новости

Марк Лаял — Роман Сафиуллин: результат матча 19 мая, счёт 0:2, 1-й круг квалификации Ролан Гаррос

Роман Сафиуллин вышел во второй круг квалификации «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

142-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг квалификации Открытого чемпионата Франции — 2026. В первом круге он обыграл представителя Эстонии Марка Лаяла (157-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.

Ролан Гаррос — квалификация (м). 1-й круг
19 мая 2026, вторник. 18:10 МСК
Марк Лаял
157
Эстония
Марк Лаял
М. Лаял
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Роман Сафиуллин
142
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. В её рамках Сафиуллин три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Лаяла один эйс, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти заработанных.

За выход в финал квалификации «Ролан Гаррос» Сафиуллин поспорит с победителем матча Йоэль Шверцлер (Австрия) — Клеман Шидех (Франция).

