Роман Сафиуллин вышел во второй круг квалификации «Ролан Гаррос» — 2026
142-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг квалификации Открытого чемпионата Франции — 2026. В первом круге он обыграл представителя Эстонии Марка Лаяла (157-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.
Ролан Гаррос — квалификация (м). 1-й круг
19 мая 2026, вторник. 18:10 МСК
157
Марк Лаял
М. Лаял
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
142
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Встреча продолжалась 1 час 29 минут. В её рамках Сафиуллин три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Лаяла один эйс, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти заработанных.
За выход в финал квалификации «Ролан Гаррос» Сафиуллин поспорит с победителем матча Йоэль Шверцлер (Австрия) — Клеман Шидех (Франция).
