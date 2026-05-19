Синнер — о поражении в финале «РГ»-2025: один из самых трудных моментов в карьере
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что поражение в финале «Ролан Гаррос» — 2025 стало одним из самых трудных моментов в его карьере.
Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
Карлос Алькарас
«Это был один из самых трудных моментов в моей карьере. Я бы солгал, если бы сказал, что мне было легко пережить это. Всегда стараюсь быстро справиться с этим, даже когда выигрываю. Именно так мне удалось одержать победу на Уимблдоне сразу после этого. Но я извлёк ценные уроки из того поражения в Париже», — приводит слова Синнера L'Equipe.
Напомним, Синнер в решающем матче «Ролан Гаррос» — 2025 уступил испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (2:7), 6:7 (2:10). Встреча продолжалась 5 часов 29 минут.
