Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер — о поражении в финале «РГ»-2025: один из самых трудных моментов в карьере

Синнер — о поражении в финале «РГ»-2025: один из самых трудных моментов в карьере
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что поражение в финале «Ролан Гаррос» — 2025 стало одним из самых трудных моментов в его карьере.

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 6 3 6 2
4 		6 4 6 7 7 7 10
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Это был один из самых трудных моментов в моей карьере. Я бы солгал, если бы сказал, что мне было легко пережить это. Всегда стараюсь быстро справиться с этим, даже когда выигрываю. Именно так мне удалось одержать победу на Уимблдоне сразу после этого. Но я извлёк ценные уроки из того поражения в Париже», — приводит слова Синнера L'Equipe.

Напомним, Синнер в решающем матче «Ролан Гаррос» — 2025 уступил испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (2:7), 6:7 (2:10). Встреча продолжалась 5 часов 29 минут.

Материалы по теме
Карлос Алькарас не сыграет на Уимблдоне-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android