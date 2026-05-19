Даниэль Альтмайер — Бен Шелтон: результат матча 20 мая, счёт 2:1, 2-й круг турнира в Гамбурге

Бен Шелтон не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP-500 в Гамбурге
Комментарии

Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон не смог выйти в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Гамбурге, Германия… Во втором круге он уступил немцу Даниэлю Альтмайеру (65-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 4:6.

Гамбург (м). 2-й круг
19 мая 2026, вторник. 19:25 МСК
Даниэль Альтмайер
65
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 6
6 		6 4 4
         
Бен Шелтон
6
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Встреча продолжалась 2 часа 50 минут. В её рамках Шелтон шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Альтмайера три эйса, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

В четвертьфинале соревнований в Гамбурге Даниэль Альтмайер сыграет с победителем матча Томми Пол (США) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).

