Бен Шелтон не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP-500 в Гамбурге
Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон не смог выйти в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Гамбурге, Германия… Во втором круге он уступил немцу Даниэлю Альтмайеру (65-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 4:6.
Гамбург (м). 2-й круг
19 мая 2026, вторник. 19:25 МСК
Даниэль Альтмайер
Бен Шелтон
Встреча продолжалась 2 часа 50 минут. В её рамках Шелтон шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Альтмайера три эйса, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.
В четвертьфинале соревнований в Гамбурге Даниэль Альтмайер сыграет с победителем матча Томми Пол (США) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).
