«Мне нравятся триллеры». Синнер рассказал, чем занимается в свободное время

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, чем занимается в свободное время и что сейчас смотрит.

«Мне нужно досмотреть His & Hers на Netflix; у меня остался один эпизод. Мне также нравятся триллеры. Но если я один вечером, мне больше по душе PlayStation», — приводит слова Синнера L'Equipe.

Напомним, на прошлой неделе Синнер стал чемпионом «Мастерса» в Риме, Италия. Для него этот титул оказался 29-м в карьере и пятым – в сезоне-2026. Ранее итальянец также стал победителем «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами (оба – США), Монте-Карло (Монако) и Мадриде (Испания).

