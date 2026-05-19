Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лукреция Стефанини — Алина Чараева: результат матча 19 мая, счёт 2:0, 1-й круг квалификации Ролан Гаррос

Алина Чараева проиграла в первом круге квалификации «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

122-я ракетка мира российская теннисистка Алина Чараева не смогла выйти во второй круг квалификации Открытого чемпионата Франции — 2026. На старте она проиграла итальянке Лукреции Стефанини (154-я в рейтинге) со счётом 4:6, 5:7.

Ролан Гаррос — квалификация (ж). 1-й круг
19 мая 2026, вторник. 20:30 МСК
Лукреция Стефанини
154
Италия
Лукреция Стефанини
Л. Стефанини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Алина Чараева
122
Россия
Алина Чараева
А. Чараева

Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту. В её рамках Чараева один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 18 заработанных. На счету Стефанини ни одного эйса, четыре двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.

Во втором круге квалификации на «Ролан Гаррос» Стефанини сыграет со своей соотечественницей Лючией Бронцетти, которая занимает 173-е место в мировом рейтинге.

Материалы по теме
Роман Сафиуллин вышел во второй круг квалификации «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android