Алина Чараева проиграла в первом круге квалификации «Ролан Гаррос» — 2026

122-я ракетка мира российская теннисистка Алина Чараева не смогла выйти во второй круг квалификации Открытого чемпионата Франции — 2026. На старте она проиграла итальянке Лукреции Стефанини (154-я в рейтинге) со счётом 4:6, 5:7.

Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту. В её рамках Чараева один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 18 заработанных. На счету Стефанини ни одного эйса, четыре двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.

Во втором круге квалификации на «Ролан Гаррос» Стефанини сыграет со своей соотечественницей Лючией Бронцетти, которая занимает 173-е место в мировом рейтинге.