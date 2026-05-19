Алина Чараева проиграла в первом круге квалификации «Ролан Гаррос» — 2026
122-я ракетка мира российская теннисистка Алина Чараева не смогла выйти во второй круг квалификации Открытого чемпионата Франции — 2026. На старте она проиграла итальянке Лукреции Стефанини (154-я в рейтинге) со счётом 4:6, 5:7.
Ролан Гаррос — квалификация (ж). 1-й круг
19 мая 2026, вторник. 20:30 МСК
Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту. В её рамках Чараева один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 18 заработанных. На счету Стефанини ни одного эйса, четыре двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.
Во втором круге квалификации на «Ролан Гаррос» Стефанини сыграет со своей соотечественницей Лючией Бронцетти, которая занимает 173-е место в мировом рейтинге.
