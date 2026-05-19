Синнер — о своём воспитании: многое приходилось осваивать самому, это помогло мне созреть

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что его впечатлило в воспитании, которое он получил от родителей.

«В детстве я видел родителей только ночью и очень рано утром, потому что они целый день проводили в ресторане. Когда возвращался из школы, шёл ужинать к бабушке и дедушке, а потом быстро переодевался на тренировки — будь то футбол, лыжи или теннис. Многое мне приходилось осваивать самому, считаю, что это действительно помогло мне созреть.

Что меня впечатляло в воспитании, которое я получил от родителей, так это то, что независимо от того, что происходило в ресторане, как тяжело им было, они всегда возвращались домой с улыбкой. Невозможно было понять, был у них хороший день или плохой, это образ мышления, который я стараюсь перенять сегодня. В теннисе бывают хорошие и плохие дни, такова жизнь. Но когда выхожу с корта, я снова обычный человек и пытаюсь быть довольным тем, что у меня есть. Жить моментом, не зацикливаясь слишком на прошлом или будущем, при этом отдаваться по максимуму — вот чему меня научили родители», — приводит слова Синнера L'Equipe.