Синнер — о жизни в Монако: мои бабушка и дедушка стареют, хотел бы навещать их чаще

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что ему нравится в жизни в Монако.

«Выбрал Монако ради покоя и умиротворения, которые здесь нахожу — могу спокойно пойти в ресторан или за покупками, меня никто не замечает, а это именно то, что мне нужно. Также скажу, что инфраструктура — корты, залы — отличная.

Конечно, скучаю по семье. Мои бабушка и дедушка стареют, хотел бы навещать их чаще. Но если бы остался дома ради тренировок, я не был бы в идеальных условиях, чтобы стать лучшим, каким могу быть», — приводит слова Синнера L'Equipe.