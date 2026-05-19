Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер — о жизни в Монако: мои бабушка и дедушка стареют, хотел бы навещать их чаще

Синнер — о жизни в Монако: мои бабушка и дедушка стареют, хотел бы навещать их чаще
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что ему нравится в жизни в Монако.

«Выбрал Монако ради покоя и умиротворения, которые здесь нахожу — могу спокойно пойти в ресторан или за покупками, меня никто не замечает, а это именно то, что мне нужно. Также скажу, что инфраструктура — корты, залы — отличная.

Конечно, скучаю по семье. Мои бабушка и дедушка стареют, хотел бы навещать их чаще. Но если бы остался дома ради тренировок, я не был бы в идеальных условиях, чтобы стать лучшим, каким могу быть», — приводит слова Синнера L'Equipe.

Материалы по теме
Синнер — о своём воспитании: многое приходилось осваивать самому, это помогло мне созреть
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android