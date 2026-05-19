Синнер: быть одним из лучших в мире — это цена. Люди тебя узнают, так устроено

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер рассказал о жизни игрока топ-уровня.

«Быть одним из лучших в мире — это цена. Люди тебя узнают, так устроено. Но стараюсь жить нормально. У меня нет ни желания, ни потребности выпендриваться ни вне корта, ни где-либо ещё. Я доволен тем, что имею, прежде всего рад, что здоров. Жизнь, которую я выбрал, требует жертв, но это ещё и баланс — 24 года бывают только однажды, пытаюсь получать от этого удовольствие, в том числе вне корта. Думаю, неплохо нахожу этот баланс. У меня отличная компания друзей, те же, что и всегда, люди вокруг, которые за мной присматривают», — приводит слова Синнера L'Equipe.