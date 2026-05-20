«Она попробовала всё, у неё не будет сожалений». Синнер — о травме Вонн на ОИ-2026

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о стойкости олимпийской чемпионки, 41-летней американской горнолыжницы Линдси Вонн после травмы, которую она получила на Олимпиаде в Милане.

«Этот инцидент был очень тяжёлым временем для её друзей, команды, семьи, для всех. И для самой Линдси тоже, разумеется. Но она всегда старается видеть положительную сторону, даже в самых тёмных моментах своей карьеры и жизни в целом. Она попробовала всё, у неё не будет сожалений, это самое главное. И это меня очень вдохновляет», — приводит слова Синнера L'Equipe.