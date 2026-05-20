Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер: не верю, что в 24 года можно на 100% реализовать свой потенциал

Синнер: не верю, что в 24 года можно на 100% реализовать свой потенциал
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как видит лучшую версию себя.

«Не верю, что в 24 года можно на 100% реализовать свой потенциал. Надеюсь прийти к этому через несколько лет. Лучшая версия Янника Синнера – это игрок, который очень хорошо подаёт, действует агрессивно и при этом умеет читать любую ситуацию на корте. Но я не могу предсказывать будущее», — приводит слова Синнера L'Equipe.

В этом сезоне Синнер выиграл пять турниров в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло, Мадриде и Риме. Он стал первым игроком в истории, который выиграл трофеи на шести турнирах ATP-1000 подряд. Также он является вторым теннисистом после Новака Джоковича, кто стал чемпионом на каждом из девяти турниров серии «Мастерс».

Материалы по теме
«Она попробовала всё, у неё не будет сожалений». Синнер — о травме Вонн на ОИ-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android