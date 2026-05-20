Синнер: не верю, что в 24 года можно на 100% реализовать свой потенциал

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как видит лучшую версию себя.

«Не верю, что в 24 года можно на 100% реализовать свой потенциал. Надеюсь прийти к этому через несколько лет. Лучшая версия Янника Синнера – это игрок, который очень хорошо подаёт, действует агрессивно и при этом умеет читать любую ситуацию на корте. Но я не могу предсказывать будущее», — приводит слова Синнера L'Equipe.

В этом сезоне Синнер выиграл пять турниров в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло, Мадриде и Риме. Он стал первым игроком в истории, который выиграл трофеи на шести турнирах ATP-1000 подряд. Также он является вторым теннисистом после Новака Джоковича, кто стал чемпионом на каждом из девяти турниров серии «Мастерс».