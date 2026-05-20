Рууд: каждый раз, когда приезжаю в Женеву, у меня получается хороший результат на «РГ»
17-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд после выхода во второй круг соревнований ATP-250 в Женеве, Швейцария, выразил надежду на удачное выступление на этом турнире, а также на Открытом чемпионате Франции — 2026.
Женева. 1-й круг
19 мая 2026, вторник. 16:35 МСК
Дженсон Бруксби
Окончен
0 : 2
Каспер Рууд
«Эта серия турниров довольно плотная, но они приятные, мне нравится здесь играть. Нравится играть на глине. Стараюсь максимально использовать грунтовый сезон, и каждый раз, когда я приезжаю в Женеву, у меня получается хороший результат на «Ролан Гаррос», так что надеюсь сохранить эту традицию», — приводит слова Рууда пресс-служба ATP.
На старте соревнований в Женеве Рууд обыграл американца Дженсона Бруксби со счётом 6:3, 7:5. Далее он сыграет с представителем Бельгии Рафаэлем Коллиньоном.
