Рууд: каждый раз, когда приезжаю в Женеву, у меня получается хороший результат на «РГ»

Рууд: каждый раз, когда приезжаю в Женеву, у меня получается хороший результат на «РГ»
17-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд после выхода во второй круг соревнований ATP-250 в Женеве, Швейцария, выразил надежду на удачное выступление на этом турнире, а также на Открытом чемпионате Франции — 2026.

Женева. 1-й круг
19 мая 2026, вторник. 16:35 МСК
Дженсон Бруксби
60
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Каспер Рууд
17
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

«Эта серия турниров довольно плотная, но они приятные, мне нравится здесь играть. Нравится играть на глине. Стараюсь максимально использовать грунтовый сезон, и каждый раз, когда я приезжаю в Женеву, у меня получается хороший результат на «Ролан Гаррос», так что надеюсь сохранить эту традицию», — приводит слова Рууда пресс-служба ATP.

На старте соревнований в Женеве Рууд обыграл американца Дженсона Бруксби со счётом 6:3, 7:5. Далее он сыграет с представителем Бельгии Рафаэлем Коллиньоном.

