Турнир АТР-250, Женева, 2026 год: расписание матчей на 20 мая

Турнир АТР-250, Женева, 2026 год: расписание матчей на 20 мая
Сегодня, 20 мая, в Женеве (Швейцария) продолжается турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня состоятся матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей на среду.

Теннис. Турнир АТР-250, Женева, 2026. Расписание матчей на 20 мая

11:30. Стефанос Циципас (Греция) – Лёнер Тьен (США);
12:00. Кэмерон Норри (Великобритания) – Мариано Навоне (Аргентина);
13:00. Тейлор Фриц (США) – Алексей Попырин (Австралия);
13:30. Франсиско Комесанья (Аргентина) – Хауме Мунар (Испания);
14:30. Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – Каспер Рууд (Норвегия);
16:30. Артур Риндеркнеш (Франция) – Ласло Джере (Сербия);
19:00. Стэн Вавринка (Швейцария) – Алекс Михельсен (США);
20:30. Эдас Бутивлас (Литва) – Александр Бублик (Казахстан).

Сетка турнира АТР-250 в Женеве
Синнер — новый чемпион Рима! Янник стал вторым, кто собрал карьерный «Золотой Мастерс»
