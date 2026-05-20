Турнир АТР-250, Женева, 2026 год: расписание матчей на 20 мая

Сегодня, 20 мая, в Женеве (Швейцария) продолжается турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня состоятся матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей на среду.

11:30. Стефанос Циципас (Греция) – Лёнер Тьен (США);

12:00. Кэмерон Норри (Великобритания) – Мариано Навоне (Аргентина);

13:00. Тейлор Фриц (США) – Алексей Попырин (Австралия);

13:30. Франсиско Комесанья (Аргентина) – Хауме Мунар (Испания);

14:30. Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – Каспер Рууд (Норвегия);

16:30. Артур Риндеркнеш (Франция) – Ласло Джере (Сербия);

19:00. Стэн Вавринка (Швейцария) – Алекс Михельсен (США);

20:30. Эдас Бутивлас (Литва) – Александр Бублик (Казахстан).