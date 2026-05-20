Умбер — Хачанов: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга «пятисотника» в Гамбурге

Сегодня, 20 мая, в Гамбурге продолжится турнир категории АТР-500. В рамках игрового дня во втором круге сыграют 34-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер и представитель России Карен Хачанов, занимающий в мировом рейтинге 15-е место.

Начало встречи запланировано на 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Умбером и Хачановым.

Счёт личных встреч — 1-1. Соперники обменялись победами в трёхсетовых матчах: в 2021 году в четвертьфинале Олимпиады в Токио выиграл Хачанов (7:6 (7:4), 4:6, 6:3), а в 2024-м в полуфинале «Мастерса» в Париже взял реванш Умбер (6:7 (6:8), 6:4, 6:3).