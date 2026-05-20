Фото: дочь Элины Свитолиной с трофеем матери за победу на «тысячнике» в Риме

Седьмая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала у себя на странице в соцсети фотографию, на которой её трёхлетняя дочь Скай держит трофей матери за победу на минувшем «тысячнике» в Риме.

В финальном матче Свитолина обыграла четвёртую ракетку мира американку Кори Гауфф.

Отцом девочки, появившейся на свет в 2022 году, является известный французский теннисист Гаэль Монфис. Свитолина и Монфис поженились в 2021-м.

Элина Свитолина — победительница 20 турниров WTA в одиночном разряде. Она также выиграла один Итоговый турнир WTA в 2018 году и бронзовую медаль на Олимпийских играх 2020 года в Токио.