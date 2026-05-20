Теннис Новости

Фото: дочь Элины Свитолиной с трофеем матери за победу на «тысячнике» в Риме

Седьмая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала у себя на странице в соцсети фотографию, на которой её трёхлетняя дочь Скай держит трофей матери за победу на минувшем «тысячнике» в Риме.

Фото: Личный архив Элины Свитолиной

В финальном матче Свитолина обыграла четвёртую ракетку мира американку Кори Гауфф.

Рим (ж). Финал
16 мая 2026, суббота. 19:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 2
6 		6 3 6
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Отцом девочки, появившейся на свет в 2022 году, является известный французский теннисист Гаэль Монфис. Свитолина и Монфис поженились в 2021-м.

Элина Свитолина — победительница 20 турниров WTA в одиночном разряде. Она также выиграла один Итоговый турнир WTA в 2018 году и бронзовую медаль на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

