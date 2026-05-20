Фото: дочь Элины Свитолиной с трофеем матери за победу на «тысячнике» в Риме
Поделиться
Седьмая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала у себя на странице в соцсети фотографию, на которой её трёхлетняя дочь Скай держит трофей матери за победу на минувшем «тысячнике» в Риме.
Фото: Личный архив Элины Свитолиной
В финальном матче Свитолина обыграла четвёртую ракетку мира американку Кори Гауфф.
Рим (ж). Финал
16 мая 2026, суббота. 19:10 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|2
|
|6 3
|6
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Отцом девочки, появившейся на свет в 2022 году, является известный французский теннисист Гаэль Монфис. Свитолина и Монфис поженились в 2021-м.
Элина Свитолина — победительница 20 турниров WTA в одиночном разряде. Она также выиграла один Итоговый турнир WTA в 2018 году и бронзовую медаль на Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 мая 2026
-
12:25
-
11:30
-
10:48
-
09:29
-
00:55
-
00:19
-
00:01
- 19 мая 2026
-
23:53
-
23:31
-
23:25
-
22:55
-
22:48
-
22:44
-
22:24
-
21:59
-
21:50
-
19:46
-
19:04
-
18:18
-
17:54
-
16:33
-
16:28
-
16:25
-
15:24
-
14:37
-
14:23
-
14:05
-
13:57
-
13:45
-
13:08
-
12:46
-
12:39
-
12:07
-
11:58
-
11:09