Кафельников: Открытый чемпионат Франции покажет, в какой Медведев форме

Олимпийский чемпион и победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников считает, что только «Ролан Гаррос» покажет, в какой форме сейчас находится теннисист Даниил Медведев.

«Открытый чемпионат Франции покажет, в какой Медведев форме. По прошедшим на грунте турнирам судить не могу. И матч с Синнером не показатель. Не очень понятно, в каком состоянии были Синнер и Медведев», — приводит слова Кафельникова ТАСС.

В 2026 году на турнире серии «Мастерс» в Риме Даниил Медведев проиграл первой ракетке мира Яннику Синнеру в полуфинале со счётом 2:6, 7:5, 4:6. Матч длился 2 часа 37 минут и был частично перенесён на следующий день из‑за дождя.

