Лёнер Тьен обыграл Циципаса во втором круге турнира АТР-250 в Женеве
20-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен во втором круге турнира категории АТР-250 в Женеве обыграл соперника из Греции Стефаноса Циципаса, занимающего в мировом рейтинге 80-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 51 минуту и завершилась со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:2).
Женева. 2-й круг
20 мая 2026, среда. 11:40 МСК
Стефанос Циципас
Лёнер Тьен
По ходу матча Циципас сделал три эйса, допустил одну двойню ошибку и сумел реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Тьен подал навылет восемь раз, сделал четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных.
В следующем круге в Женеве Тьен сразится с победителем матча между Стэном Вавринкой и Алексом Михельсеном.
