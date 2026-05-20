Стефанос Циципас — Лёнер Тьен, результат матча 20 мая 2026, счёт 0:2, 2-й круг; ATP 250 Женева

Лёнер Тьен обыграл Циципаса во втором круге турнира АТР-250 в Женеве
Комментарии

20-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен во втором круге турнира категории АТР-250 в Женеве обыграл соперника из Греции Стефаноса Циципаса, занимающего в мировом рейтинге 80-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 51 минуту и завершилась со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:2).

Женева. 2-й круг
20 мая 2026, среда. 11:40 МСК
Стефанос Циципас
82
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 2
7 7 		7 7
         
Лёнер Тьен
20
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

По ходу матча Циципас сделал три эйса, допустил одну двойню ошибку и сумел реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Тьен подал навылет восемь раз, сделал четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных.

В следующем круге в Женеве Тьен сразится с победителем матча между Стэном Вавринкой и Алексом Михельсеном.

Сетка турнира АТР-250 в Женеве
