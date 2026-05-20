Макки про отсутствие Алькараса на «Ролан Гаррос»: испанский маг вернётся сильнее

Известный американский тренер по теннису Рик Макки высказался по поводу отсутствия второй ракетки мира Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос».

«Решения, принятые окружением Карлоса, более чем умные и продуманные. Это путь, который напоминает марафон и карьеру. Запястье — зона риска. Испанский маг вернётся сильнее, чтобы иметь возможность войти в историю и продержаться дольше», — написал Макки в социальной сети Х.

Карлос Алькарас пропускает «Ролан Гаррос» — 2026 из‑за серьёзной травмы правого запястья: дискомфорт он почувствовал 14 апреля 2026 года во время матча против теннисиста Отто Виртанена на турнире в Барселоне, после чего снялся с соревнований.

