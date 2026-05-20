Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Приданкина — Юлия Авдеева, результат матча 20 мая 2026, счёт 2:0, 2-й круг; квалификация «Ролан Гаррос» — 2026

Приданкина обыграла Авдееву во втором круге квалификации «Ролан Гаррос» — 2026
220-я ракетка мира российская теннисистка Елена Приданкина во втором круге квалификации «Ролан Гаррос» – 2026 обыграла свою соотечественницу Юлию Авдееву, занимающую в мировом рейтинге 240-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:1.

По ходу матча Приданкина подала навылет один раз, не сделала двойных ошибок и смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. Авдеева сделала один эйс, допустила девять двойных ошибок, а также реализовала три брейк-пойнта из четырёх.

Далее Елена Приданкина сразится с победительницей матча между Катинкой фон Дайхманн и Химено Сакацуме.

Сетка квалификации "Ролан Гаррос" -- 2026
Два новых правила, дикий скандал из-за денег. На «Ролан Гаррос» будет полно сюрпризов
