Приданкина обыграла Авдееву во втором круге квалификации «Ролан Гаррос» — 2026
220-я ракетка мира российская теннисистка Елена Приданкина во втором круге квалификации «Ролан Гаррос» – 2026 обыграла свою соотечественницу Юлию Авдееву, занимающую в мировом рейтинге 240-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:1.
Ролан Гаррос — квалификация (ж). 2-й круг
20 мая 2026, среда. 13:00 МСК
220
Елена Приданкина
Окончен
2 : 0
240
Юлия Авдеева
По ходу матча Приданкина подала навылет один раз, не сделала двойных ошибок и смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. Авдеева сделала один эйс, допустила девять двойных ошибок, а также реализовала три брейк-пойнта из четырёх.
Далее Елена Приданкина сразится с победительницей матча между Катинкой фон Дайхманн и Химено Сакацуме.
