Тони Надаль: Синнер не так ярок, как Карлос Алькарас

Тони Надаль, бывший тренер и дядя легендарного теннисиста Рафаэля Надаля, высказал мнение об отсутствии второй ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос».

«Янник Синнер не так ярок, как Карлос Алькарас, но он более стабилен — у него есть всё. Победить Синнера становится всё труднее, даже получить шанс его потревожить непросто. То, что делает Синнер, — экстраординарно. Никто не радуется травме товарища по спорту, но когда твой соперник отсутствует, это вызывает удовлетворение — это нормально: без Алькараса шансы на победу у каждого возрастают», — приводит слова Надаля We love tennis.