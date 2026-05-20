Стали известны участники «пятисотника» в Лондоне, где после травм сыграют Руне и Дрейпер
Стал известен предварительный список участников турнира АТР-500, который пройдёт в Лондоне на травяном покрытии с 15 по 21 июня. Фамилии участников турнира опубликовал журналист Михал Самульски у себя на странице в соцсети.
Теннис. Турнир АТР-500, Лондон, 2026. Предварительный список участников
- Алекс де Минор (Австралия);
- Лоренцо Музетти (Италия);
- Иржи Легечка (Чехия);
- Лучано Дардери (Италия);
- Валантен Вашеро (Монако);
- Кэмерон Норри (Великобритания);
- Алехандро Давидович-Фокина (Испания);
- Артур Риндеркнеш (Франция);
- Томми Пол (США);
- Франсиско Серундоло (Аргентина);
- Якуб Меншик (Чехия);
- Рафаэль Ходар (Испания);
- Корентен Муте (Франция);
- Брэндон Накашима (США);
- Уго Умбер (Франция);
- Алехандро Табило (Чили);
- Александр Блокс (Бельгия);
- Денис Шаповалов (Канада);
- Хауме Мунар (Испания);
- Хольгер Руне (Норвегия);
- Адриан Маннарино (Франция);
- Марин Чилич (Хорватия);
- Джек Дрейпер (Великобритания).
