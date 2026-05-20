Стали известны участники «пятисотника» в Лондоне, где после травм сыграют Руне и Дрейпер

Стал известен предварительный список участников турнира АТР-500, который пройдёт в Лондоне на травяном покрытии с 15 по 21 июня. Фамилии участников турнира опубликовал журналист Михал Самульски у себя на странице в соцсети.

Теннис. Турнир АТР-500, Лондон, 2026. Предварительный список участников

  • Алекс де Минор (Австралия);
  • Лоренцо Музетти (Италия);
  • Иржи Легечка (Чехия);
  • Лучано Дардери (Италия);
  • Валантен Вашеро (Монако);
  • Кэмерон Норри (Великобритания);
  • Алехандро Давидович-Фокина (Испания);
  • Артур Риндеркнеш (Франция);
  • Томми Пол (США);
  • Франсиско Серундоло (Аргентина);
  • Якуб Меншик (Чехия);
  • Рафаэль Ходар (Испания);
  • Корентен Муте (Франция);
  • Брэндон Накашима (США);
  • Уго Умбер (Франция);
  • Алехандро Табило (Чили);
  • Александр Блокс (Бельгия);
  • Денис Шаповалов (Канада);
  • Хауме Мунар (Испания);
  • Хольгер Руне (Норвегия);
  • Адриан Маннарино (Франция);
  • Марин Чилич (Хорватия);
  • Джек Дрейпер (Великобритания).
