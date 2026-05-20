Артюр Фис — о критике: стараюсь не реагировать на эти вещи

19-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис ответил на вопрос о восприятии критики в свою сторону.

«В Барселоне я видел парня, который очень плохо отзывался обо мне. Я был очень рад выиграть титул, чтобы доказать ему, что он был совершенно неправ. Я стараюсь не реагировать на эти вещи и стараюсь их не замечать, но, когда они влияют на меня, тогда я должен их видеть и должен думать о них. Я был очень удивлён тем, что он сказал, и мне не понравилось, как он это выразил. Но когда я выиграл титул, это был лучший ответ», — приводит слова Фиса Punto de break.

Артюр Фис — победитель четырёх турниров ATP в одиночном разряде, победитель юниорского турнира «Большого шлема» в парном разряде (2021) и финалист юниорского Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде (2021).

