Фриц проиграл Попырину во втором круге турнира АТР-250 в Женеве

Восьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц уступил сопернику из Австралии Алексею Попырину, занимающему в мировом рейтинге 61-е место, во втором круге турнира категории АТР-250, проходящего в Женеве. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась со счётом 4:6, 4:6.

По ходу матча Фриц сделал семь эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. Попырин подал навылет шесть раз, сделал две двойные ошибки и сумел реализовать два брейк-пойнта из восьми заработанных.

В следующем круге Попырин сразится с победителем матча между Рафаэлем Коллиньоном и Каспером Руудом.