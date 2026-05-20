Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тейлор Фриц — Алексей Попырин, результат матча 20 мая 2026, счёт 0:2, 2-й круг; ATP 250 Женева

Фриц проиграл Попырину во втором круге турнира АТР-250 в Женеве
Комментарии

Восьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц уступил сопернику из Австралии Алексею Попырину, занимающему в мировом рейтинге 61-е место, во втором круге турнира категории АТР-250, проходящего в Женеве. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась со счётом 4:6, 4:6.

Женева. 2-й круг
20 мая 2026, среда. 13:50 МСК
Тейлор Фриц
8
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Алексей Попырин
61
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

По ходу матча Фриц сделал семь эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. Попырин подал навылет шесть раз, сделал две двойные ошибки и сумел реализовать два брейк-пойнта из восьми заработанных.

В следующем круге Попырин сразится с победителем матча между Рафаэлем Коллиньоном и Каспером Руудом.

Сетка турнира АТР-250 в Женеве
Материалы по теме
Турнир АТР-250, Женева, 2026 год: расписание матчей на 20 мая
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android