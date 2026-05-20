Меншик с «баранкой» уступил 57-й ракетке мира во втором круге турнира в Гамбурге

28-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик во втором круге турнира категории АТР-500 в Гамбурге уступил сопернику из Перу Игнасио Бусе, занимающему в мировом рейтинге 57-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась со счётом 0:6, 3:6.

По ходу матча Бусе сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал все четыре заработанных брейк-пойнта. Меншик подал навылет два раза, сделал также одну двойную ошибку и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В следующем круге Бусе сразится с победителем матча между Уго Умбером и Кареном Хачановым.