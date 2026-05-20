Игнасио Бусе — Якуб Меншик, результат матча 20 мая 2026, счёт 2:0, 2-й круг; ATP 500 Гамбург

Меншик с «баранкой» уступил 57-й ракетке мира во втором круге турнира в Гамбурге
28-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик во втором круге турнира категории АТР-500 в Гамбурге уступил сопернику из Перу Игнасио Бусе, занимающему в мировом рейтинге 57-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась со счётом 0:6, 3:6.

Гамбург (м). 2-й круг
20 мая 2026, среда. 14:25 МСК
Игнасио Бусе
57
Перу
Игнасио Бусе
И. Бусе
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		3
         
Якуб Меншик
28
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

По ходу матча Бусе сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал все четыре заработанных брейк-пойнта. Меншик подал навылет два раза, сделал также одну двойную ошибку и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В следующем круге Бусе сразится с победителем матча между Уго Умбером и Кареном Хачановым.

Сетка турнира АТР-500 в Гамбурге
Шанс для Синнера, Джоковича и Медведева! Кто выиграет «Ролан Гаррос» — 2026?
