Оже-Альяссим не смог выйти в четвертьфинал «пятисотника» в Гамбурге, уступив Ковачевичу
Пятая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим во втором круге турнира категории АТР-500 уступил сопернику из США Александру Ковачевичу, занимающему в мировом рейтинге 94-е место, и не смог выйти в четвертьфинал. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 24 минуты и завершилась со счётом 6:4, 5:7, 4:6.
Гамбург (м). 2-й круг
20 мая 2026, среда. 13:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Александр Ковачевич
По ходу матча Оже-Альяссим сделал девять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. Ковачевич подал навылет дважды, сделал две двойные ошибки и смог реализовать три брейк-пойнта из пяти.
В следующем круге соперников Ковачевича станет победитель матча между Камило Уго Карабельи и Фрэнсисом Тиафо.
