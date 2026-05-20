Оже-Альяссим не смог выйти в четвертьфинал «пятисотника» в Гамбурге, уступив Ковачевичу

Пятая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим во втором круге турнира категории АТР-500 уступил сопернику из США Александру Ковачевичу, занимающему в мировом рейтинге 94-е место, и не смог выйти в четвертьфинал. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 24 минуты и завершилась со счётом 6:4, 5:7, 4:6.

По ходу матча Оже-Альяссим сделал девять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. Ковачевич подал навылет дважды, сделал две двойные ошибки и смог реализовать три брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге соперников Ковачевича станет победитель матча между Камило Уго Карабельи и Фрэнсисом Тиафо.