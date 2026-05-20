Кудерметова — о разговорах про бойкот «Большого шлема»: трудно не согласиться с игроками

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала высказывания теннисистов о возможном бойкоте турниров «Большого шлема».

«Трудно не согласиться с игроками по этому вопросу. Если рассматривать распределение доходов от турниров между игроками и организаторами, ситуация оказывается явно несправедливой по отношению к игрокам, вокруг которых эти доходы и формируются. Многие уже высказывались на эту тему, добавить особо нечего.

Подобные ситуации возникали в НХЛ, НБА, НФЛ и в других федерациях, где, к счастью для спортсменов, в итоге всё разрешилось благодаря взаимному пониманию. Надеюсь, справедливость возобладает и в теннисе, и бойкот не понадобится», — приводит слова Кудерметовой Ubitennis.