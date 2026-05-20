Андрей Рублёв собрал идеального теннисиста на основе качеств известных игроков

13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прошёл опрос, в котором ему нужно было собрать идеального теннисиста, основываясь на лучших, по его мнению, качествах известных игроков.
– Подача.
– Кирьос или Опелка.
– Приём.
– Джокович.
– Форхенд.
– Алькарас.
– Бэкхенд.
– Джокович.
– Удар с лёта.
– Федерер.
– Работа ног.
– Кто там самый быстрый сейчас… Думаю, Алькарас.
– Психологическая сила.
– Надаль, — сказал Рублёв в видео, опубликованном TNT Sports на странице в соцсети.
На минувшем «Мастерсе» в Риме Рублёв дошёл до четвертьфинала, где уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру (2:6, 4:6).