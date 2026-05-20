«Его средний уровень превосходит лучший уровень любого другого». Муратоглу — о Синнере

«Его средний уровень превосходит лучший уровень любого другого». Муратоглу — о Синнере
Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу поделился мнением о шансах первой ракетки мира Янника Синнера выиграть «Ролан Гаррос».

«То, что Янник провёл непростые матчи в Риме, особенно в конце турнира с Даниилом, даже в финале, где ему пришлось нелегко, это положительный момент. Теперь Синнер знает, что даже когда он не в лучшей форме, а его соперник играет очень хорошо, он находит способ одержать победу. У него, без сомнения, есть ощущение, что бы ни случилось, он найдёт решение. Ведь Янник уже прошёл через множество разных ситуаций. И каждый раз он находит способ выиграть.

Поэтому думаю, что он приедет на «Ролан Гаррос» с максимально возможной уверенностью в себе. У него огромный запас прочности. Единственная опасность, которая может помешать Синнеру выиграть «Ролан Гаррос», — это травма или болезнь, но это факторы, которые не зависят от его ментальной подготовки, техники или тактики. Его средний уровень значительно превосходит лучший уровень любого другого игрока», — приводит слова Муратоглу We love tennis.

