Алина Корнеева вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос» — 2026

120-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева вышла в финал квалификации турнира «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв в 1/2 соперницу из Аргентины Хасмин Ортенси, занимающую в мировом рейтинге 152-е место. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 18 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:2.

По ходу матча Корнеева ни разу не подала навылет, сделала шесть двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13 заработанных. Ортенси также не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10.

В финале квалификации Корнеева сыграет с ещё одной аргентинкой Юлией Риерой.