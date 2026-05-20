Алина Корнеева вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос» — 2026
Поделиться
120-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева вышла в финал квалификации турнира «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв в 1/2 соперницу из Аргентины Хасмин Ортенси, занимающую в мировом рейтинге 152-е место. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 18 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:2.
Ролан Гаррос — квалификация (ж). 2-й круг
20 мая 2026, среда. 14:30 МСК
120
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|2
152
Хасмин Ортенси
Х. Ортенси
По ходу матча Корнеева ни разу не подала навылет, сделала шесть двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13 заработанных. Ортенси также не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10.
В финале квалификации Корнеева сыграет с ещё одной аргентинкой Юлией Риерой.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 мая 2026
-
16:57
-
16:38
-
16:31
-
16:28
-
16:12
-
15:56
-
15:40
-
15:18
-
15:10
-
14:44
-
14:43
-
14:30
-
14:23
-
13:39
-
13:33
-
12:25
-
11:30
-
10:48
-
09:29
-
00:55
-
00:19
-
00:01
- 19 мая 2026
-
23:53
-
23:31
-
23:25
-
22:55
-
22:48
-
22:44
-
22:24
-
21:59
-
21:50
-
19:46
-
19:04
-
18:18
-
17:54