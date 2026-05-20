Томми Пол вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Гамбурге, где сыграет с Альтмайером

26-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Гамбурге, Германия. Во втором круге соревнований он обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (25-й в рейтинге) со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:6 (9:7).

Встреча продолжалась 3 часа 38 минут. В её рамках Пол четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету Этчеверри два эйса, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15 заработанных.

За выход в полуфинал соревнований в Гамбурге Пол поспорит с немцем Даниэлем Альтмайером, который во втором круге обыграл шестую ракетку мира Бена Шелтона из США.