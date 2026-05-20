Рафаэль Коллиньон — Каспер Рууд, результат матча 20 мая 2026, счет 0:2, 2-й круг АТР-250, Женева

Каспер Рууд вышел в 1/4 финала турнира в Женеве, где сыграет с Попыриным
Комментарии

17-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в 1/4 финала турнира АТР-250 в Женеве, Швейцария, обыграв в матче второго круга бельгийца Рафаэля Коллиньона (64-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:2), 6:2.

Женева. 2-й круг
20 мая 2026, среда. 15:30 МСК
Рафаэль Коллиньон
64
Бельгия
Рафаэль Коллиньон
Р. Коллиньон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		2
7 7 		6
         
Каспер Рууд
17
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут. За время матча Рууд выполнил две подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из семи. Рафаэль Коллиньон сделал в игре три эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

За право выйти в 1/2 финала турнира в Женеве Каспер Рууд поспорит с представителем Австралии Алексеем Попыриным.

Медведев рвётся в четвёрку, Мирра бьётся с украинкой за топ-7: расклады перед «РГ»
