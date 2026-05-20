Каспер Рууд вышел в 1/4 финала турнира в Женеве, где сыграет с Попыриным
17-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в 1/4 финала турнира АТР-250 в Женеве, Швейцария, обыграв в матче второго круга бельгийца Рафаэля Коллиньона (64-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:2), 6:2.
Женева. 2-й круг
20 мая 2026, среда. 15:30 МСК
Рафаэль Коллиньон
Каспер Рууд
Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут. За время матча Рууд выполнил две подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из семи. Рафаэль Коллиньон сделал в игре три эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх.
За право выйти в 1/2 финала турнира в Женеве Каспер Рууд поспорит с представителем Австралии Алексеем Попыриным.
