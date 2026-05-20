Хенмэн оценил шансы Джоковича на завоевание 25-го титула ТБШ на «Ролан Гаррос» — 2026

Бывшая первая ракетка Великобритании, а ныне телевизионный эксперт Тим Хенмэн оценил шансы сербского теннисиста Новака Джоковича на завоевание 25-го титула чемпиона турниров «Большого шлема» на «Ролан Гаррос» – 2026.

«Не вижу, что это произойдёт на грунте. Думаю, у Новака, без сомнений, есть шанс на Уимблдоне, потому что физические требования на траве ниже, чем на грунте.

Учитывая возраст Джоковича, трудно поверить, что он сможет выиграть семь матчей, состоящих минимум из трёх сетов на «Ролан Гаррос». А вот на траве, учитывая его уровень и то, что там меньше игроков, комфортно чувствующих себя на этом покрытии, я бы точно дал ему шанс», – приводит слова Хенмэна Sky Sports.