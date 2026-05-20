Уго Умбер — Карен Хачанов: результат матча 20 мая, счёт 2:1, 2-й круг турнира в Гамбурге

Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал «пятисотника» в Гамбурге
15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Гамбурге, Германия. Во втором круге соревнований он уступил французу Уго Умберу (34-й в рейтинге) со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (3:7).

Гамбург (м). 2-й круг
20 мая 2026, среда. 15:55 МСК
Уго Умбер
34
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7 7
3 		6 6 3
         
Карен Хачанов
15
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. В её рамках Хачанов четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Умбера семь эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

В четвертьфинале соревнований в Гамбурге Уго Умбер сыграет с представителем Перу Игнасио Бусе (57-й в рейтинге), который во втором круге обыграл чеха Якуба Меншика.

