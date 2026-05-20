Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал «пятисотника» в Гамбурге
Поделиться
15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Гамбурге, Германия. Во втором круге соревнований он уступил французу Уго Умберу (34-й в рейтинге) со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (3:7).
Гамбург (м). 2-й круг
20 мая 2026, среда. 15:55 МСК
34
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|7 7
|
|6
|6 3
15
Карен Хачанов
К. Хачанов
Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. В её рамках Хачанов четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Умбера семь эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.
В четвертьфинале соревнований в Гамбурге Уго Умбер сыграет с представителем Перу Игнасио Бусе (57-й в рейтинге), который во втором круге обыграл чеха Якуба Меншика.
Комментарии
- 20 мая 2026
-
19:24
-
19:14
-
18:11
-
17:53
-
17:17
-
17:08
-
16:57
-
16:38
-
16:31
-
16:28
-
16:12
-
15:56
-
15:40
-
15:18
-
15:10
-
14:44
-
14:43
-
14:30
-
14:23
-
13:39
-
13:33
-
12:25
-
11:30
-
10:48
-
09:29
-
00:55
-
00:19
-
00:01
- 19 мая 2026
-
23:53
-
23:31
-
23:25
-
22:55
-
22:48
-
22:44
-
22:24