Медведев: восхищаюсь матчами Швёнтек. Особенно когда она играет передо мной

Чемпион US Open — 2021, седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и шестикратная победительница ТБШ Ига Швёнтек из Польши приняли участие спонсорском мероприятии Tecnifibre. Во время мероприятия Медведев рассказал, что восхищается игрой Швёнтек.

Медведев: Восхищаюсь матчами Иги. Особенно когда она играет передо мной. Это идеальная ситуация, потому что тогда я вижу, как должно быть…

Швёнтек: К сожалению, я играю после тебя, так что тебе придётся подождать три часа.

Медведев: Так вот почему это не работает, ты смотрела не на того человека, играющего на грунте (смеётся). Но я просто прилагаю все усилия. Иногда мне нравится грунт, иногда нет, но в Риме всё было хорошо, так что надеюсь, аналогично будет на «Ролан Гаррос», — приводит слова теннисистов пресс-служба Tecnifibre.