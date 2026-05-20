Виландер объяснил, что может помешать Синнеру выиграть «Ролан Гаррос» — 2026

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер поделился мнением, что может помешать итальянцу Яннику Синнеру завоевать титул на «Ролан Гаррос» – 2026.

«Думаю, единственное, что может помешать Синнеру выиграть в Париже, это остальные 127 игроков. Им каким-то образом нужно договориться и сказать: «Даже если проиграю этот матч с Янником, я должен заставить его максимально выложиться физически».

Потому что, как мне кажется, единственная возможная проблема у Янника — это то, что если он проведёт три-четыре действительно тяжёлых матча подряд — мы уже видели, он страдал в Австралии, хотя там гораздо более высокая температура, если ему не повезёт и он попадёт на соперника в очень жаркий день, а матч затянется, как он восстановится к следующему?

Считаю, что ключевой фактор — физический, потому что на техническом и тактическом уровне его игра и разнообразие ударов сейчас выше остальных. Но, конечно, его можно обыграть — уровень тура невероятный. Даниил Медведев может быть очень опасен в вечерней сессии в Париже, потому что корт там чуть медленнее, а его удары становятся более «тяжёлыми» и плоскими. Или Синнер может сыграть против Каспера Рууда в очень жаркий день, когда его топ-спин становится особенно высоким, а матч превращается в физическое испытание. Но если он играет с Руудом на тяжёлом грунте, у Синнера преимущество, потому что мяч не так сильно отскакивает. А с Медведевым на более быстром корте его удары становятся опаснее — и это тоже играет на руку Яннику.

Так что ему нужно немного удачи. И я по опыту знаю: на «Ролан Гаррос» без удачи не обойтись. Нужно адаптироваться к условиям и сопернику. Это и есть единственные риски для Синнера — неудачное стечение обстоятельств, когда кто-то заставляет его провести очень тяжёлый матч. Но даже тогда не думаю, что его смогут победить», – приводит слова Виландера Eurosport Spain.