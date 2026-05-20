Роман Сафиуллин вышел в финал квалификации «Ролан Гаррос» — 2026

142-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в финал квалификации Открытого чемпионата Франции — 2026. Во втором круге он обыграл австрийца Йоэля Шверцлера (169-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. В её рамках Сафиуллин пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Шверцлера три эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

За выход в основную сетку «Ролан Гаррос» Роман Сафиуллин поспорит с немецким теннисистом Томом Генчем (219-й в рейтинге).