Роман Сафиуллин вышел в финал квалификации «Ролан Гаррос» — 2026
142-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в финал квалификации Открытого чемпионата Франции — 2026. Во втором круге он обыграл австрийца Йоэля Шверцлера (169-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.
Ролан Гаррос — квалификация (м). 2-й круг
20 мая 2026, среда. 18:20 МСК
Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. В её рамках Сафиуллин пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Шверцлера три эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.
За выход в основную сетку «Ролан Гаррос» Роман Сафиуллин поспорит с немецким теннисистом Томом Генчем (219-й в рейтинге).
