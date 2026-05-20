Вероника Кудерметова рассказала, дружит ли она с теннисистками из WTA-тура

Чемпионка Уимблдона-2025 в парном разряде, 87-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, есть ли у неё подруги среди теннисисток.

– Есть ли у тебя подруги в WTA-туре?

– У каждого своё понимание слова «дружба». Думаю, в жизни может быть максимум два-три настоящих друга. В туре у меня нет подруг — есть хорошие отношения. Но пока играем, мы соперницы, – приводит слова Кудерметовой Ubitennis.

Помимо победы в парном разряде Уимблдона в 2025 году, Кудерметова также стала чемпионкой Итогового турнира WTA — 2025 в паре с бельгийкой Элисе Мертенс. Россиянка не принимает участие в сезоне-2026 из-за травмы.