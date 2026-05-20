Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вероника Кудерметова рассказала, дружит ли она с теннисистками из WTA-тура

Вероника Кудерметова рассказала, дружит ли она с теннисистками из WTA-тура
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2025 в парном разряде, 87-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, есть ли у неё подруги среди теннисисток.

– Есть ли у тебя подруги в WTA-туре?
– У каждого своё понимание слова «дружба». Думаю, в жизни может быть максимум два-три настоящих друга. В туре у меня нет подруг — есть хорошие отношения. Но пока играем, мы соперницы, – приводит слова Кудерметовой Ubitennis.

Помимо победы в парном разряде Уимблдона в 2025 году, Кудерметова также стала чемпионкой Итогового турнира WTA — 2025 в паре с бельгийкой Элисе Мертенс. Россиянка не принимает участие в сезоне-2026 из-за травмы.

Материалы по теме
Медведев рвётся в четвёрку, Мирра бьётся с украинкой за топ-7: расклады перед «РГ»
Медведев рвётся в четвёрку, Мирра бьётся с украинкой за топ-7: расклады перед «РГ»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android