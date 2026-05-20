Вероника Кудерметова: пауза в карьере дала мне возможность посмотреть на жизнь шире

Чемпионка Уимблдона-2025 в парном разряде, 87-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова призналась, что вынужденный перерыв в игре заставил её по-новому взглянуть на жизнь и теннис.

– В 29 лет уже можно подвести определённые итоги карьеры. Чего тебе ещё хочется достичь?

– Да, в 29 лет человек уже достаточно зрелый. Эта пауза в карьере дала мне возможность посмотреть на жизнь шире. Я понимаю, что теннис — лишь её небольшая часть. Горжусь тем, чего уже достигла. А что будет дальше — покажет время. Когда вернусь, буду смотреть на всё иначе, – приводит слова Кудерметовой Ubitennis.

Помимо победы в парном разряде Уимблдона в 2025 году, Кудерметова также стала чемпионкой Итогового турнира WTA — 2025 в паре с бельгийкой Элисе Мертенс. В сезоне-2026 россиянка не провела ни одного матча из-за травмы.