Теннис Новости

«Интимный взгляд на мою жизнь». Надаль — о документальном фильме о себе от Netflix

«Интимный взгляд на мою жизнь». Надаль — о документальном фильме о себе от Netflix
22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о документальном фильме о себе от стримингового сервиса Netflix.

— Сколько раз вы смотрели этот документальный фильм?
— Один раз. Просто когда ты видишь себя, это отличается от того, как тебя видят другие, поэтому сложно высказать мнение с личной точки зрения.

Посмотрел его некоторое время назад. Это документальный фильм, который очень сжат, и сложно уместить всю мою карьеру в четырёх эпизодах. Поэтому он о попытке совместить успешную карьеру с реальной жизнью, и это сочетание — нить, пронизывающая весь документальный фильм. В нём есть захватывающие моменты, и он раскрывает больше деталей, чем я мог сделать раньше. Это интимный взгляд на мою повседневную жизнь.

— После просмотра у вас осталось ощущение, что ещё что-то нужно сделать? Чего вам не хватает?
— Нет. Счастлив своей новой жизнью. Достаточно много работал, чтобы достичь этого момента в жизни, и чувствую себя спокойно, потому что делал всё правильно. А если не сделал больше, то потому что больше нечего было делать. И это делает меня счастливым сегодня. Чувствую себя спокойно, могу заниматься другими делами в жизни, учиться у других людей и с энтузиазмом встречать этот этап жизни, — приводит слова Надаля EFE.

